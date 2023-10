První česká Playmate a hvězda erotického Peříčka příští rok oslaví padesátiny! Takhle teď Jana Štefánková vypadá

První česká Playmate a hvězda erotického Peříčka příští rok oslaví padesátiny! Jana Štefánková se objevila ve společnosti Super.cz

Čemu se nyní blondýnka věnuje? "Dělám patnáct let reality. Prodávám nemovitosti v oblasti Indického oceánu, přidala jsem prodej soukromých ostrovů. To je komodita, která si nežádá publicitu, spíš jsou to, klienti, kde ty prodeje probíhají potichu," vysvětlila Štefánková, která vypadá stále skvěle.

"Jsem spokojená, to je ten hlavní recept. Bude mi příští rok 50. Chce to disciplínu, vím, co si můžu dovolit, Nepřeháním to ale jak s cvičením, tak s dietama. Snažím se ke všemu přistupovat s rozumem," dodala. ■