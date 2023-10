Rok po narození syna odhalila své sexy tělo. Modelka Shanina Shaik fotila jen v župánku bez podprsenky

Shanina Shaik je v nové kampani zatraceně sexy. Profimedia.cz

S Irinou mají společné ještě to, že jsou obě maminkami jednoho dítěte a dosud mají za sebou úspěšnou modelingovou kariéru, tím ale podobnost končí. Zatímco první zmíněná kráska pochází z Ruska, Shanininy kořeny sahají do Pákistánu, Litvy a Saúdské Arábie. S modelingem začala už v osmi letech, byla vychována jako muslimka a oproti smyšlenkám o modelkách a jejich IQ je i velmi chytrá, střední školu dokončila ve zrychleném programu rok před svými spolužáky. Spolupracovala s mnoha známými návrháři a stala se tváří nespočtu reklamních kampaní. Průlom v kariéře zaznamenala po začátku spolupráce se značkou Victoria's Secret.

Co se týče jejího soukromého života, má Shanina za sebou už jeden rozvod s Gregorym „DJ Ruckusem“ Andrewsem a v současné době žije s reklamním agentem Matthewem Adesuyanem. 19. září loňského roku porodila chlapečka jménem Zai. A právě rok po jeho narození se objevila v kampani Endless Desire značky Jacquie Aiche, kde pózuje v minimalistickém spodním prádle nebo v županu. Pokud by se někdo ptal, co je jejím receptem na štíhlé sexy tělo, Shanina jí jen rostlinnou stravu a nepije například limonády ani ovocné šťávy. Zcela vynechává cukr a cvičí pilates a tančí. Na to, jak jí to v nové kampani sluší, se podívejte v naší galerii. ■