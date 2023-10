Tady ještě Kolečko netušil, že s ní skončí v posteli. Nesvačilová měla filmové milostné hrátky s Vojtou Dykem

Vojta Dyk a Denisa Nesvačilová ve filmu Přes prsty Foto: Prima Max

Linda (Petra Hřebíčková, 44) a Pavla (Denisa Nesvačilová, 32) jsou parťačky, které plážovému volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno. Nejdřív mezi ně vstoupí biologické hodiny – mladší Pavla si chce s přítelem Hynkem (Vojta Dyk, 38) co nejdříve pořídit miminko.

To starší a bezdětná Linda nechápe, zvlášť když vyhrály mistrovství republiky a kvalifikovaly se na evropský šampionát. Situaci pak ještě zkomplikuje svérázný správce hřiště Ruda Jíra (Jiří Langmajer, 57) s velmi zajímavou minulostí.

Kolečkovo dilema

Kolečko původně režírovat nechtěl. „Nejdřív jsme hledali režiséra, ale nakonec jsme se oboustranně nedohodli, a tak jsme se s Danielem Strejcem, který dával na začátku projekt dohromady, rozhodli, že se to pokusím natočit já. Hned jak ten nápad padl, jsem zavolal Jirkovi Langmajerovi, jestli si to dokáže představit a na place mi pomůže. On řekl, že určitě. Tak jsem do toho šel,“ řekl Kolečko o svém režijním debutu. Svůj film nakonec charakterizoval těmito slovy: „Romantická komedie s drzým parametrem.“

Herečky si mákly

Pro Petru Hřebíčkovou se tvůrci rozhodli hned na začátku, především pro její zkušenosti s žánrem romantické komedie. „Co se týče obsazení role Pavly, bylo kandidátek víc, ale nakonec jsme se rozhodli pro Denisu Nesvačilovou. I ona dala filmu hodně, cítil jsem, jak jí na něm záleží… Je výborná,“ řekl Kolečko na Novinkách.cz.

Obě herečky musely několik měsíců před natáčením docházet na tréninky plážového volejbalu, aby jejich výkony ve filmu působily co nejprofesionálněji. „Čtyři měsíce před natáčením jsme začaly trénovat s beach volejbalistou Honzou Chalupou, který se nám věnoval opravdu obětavě a s nakažlivým nadšením. Samozřejmě se za tak krátký čas nemůžeme zdokonalit na potřebnou úroveň profesionálek. Cíl byl plácnout do míče způsobem, který nevyvolává smích, a zvládnout aspoň pár výměn,“ uvedla Hřebíčková.

Odhalený Langmajer

Postava Rudy Jíry byla Jiřímu Langmajerovi psána přímo na tělo. Náročné sportovní akce se mu sice vyhnuly, zato na něho čekala nejedna odhalená scéna.

Langmajer v jednom rozhovoru prozradil, že kdyby se ve filmu nesvlékal, tak by mu to snad i chybělo.

Románek s kolegyní



Film se natáčel v pražských lokacích, například v areálu Beachklub v Ládví, v TJ Sokol Nusle, nebo u Hostivařské přehrady, dále v Klánovicích a také v atraktivní ostravské důlní oblasti Vítkovice, kde se konal skutečný světový pohár v beach volejbalu.

Loni v létě se do médií dostala informace, že někdejší kolegové z placu Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová tvoří pár. Jejich romance trvala několik měsíců, než dal scenárista definitivně přednost modelce Anetě Vignerové, s níž má syna. ■