Jiřina Bohdalová po 66 letech končí divadelní kariéru. Rozhodlo doporučení lékaře

Jiřina Bohdalová končí v Divadle Na Jezerce. Foto: archiv Divadlo Na Jezerce

„Na základě rozhodnutí paní Jiřiny Bohdalové bychom vás chtěli informovat o tom, že svou divadelní kariéru na doporučení ošetřujícího lékaře definitivně ukončila. Divadelní inscenace jsou výdejem energie i fyzické síly zcela odlišné od jednorázového natáčení pořadů/filmů a rozhodnutí paní Bohdalové v plném rozsahu chápeme,“ napsal v prohlášení Jan Hrušínský.

Herečka se divadlu věnovala od ukončení studia na DAMU v roce 1957. Divadelní kariéru začínala po boku Jana Wericha v Divadle ABC a následně působila Městských divadlech pražských. Od roku 1967 do roku 2004 byla členkou Divadla na Vinohradech v posledních letech pak bylo její domovskou scénou právě Divadlo Na Jezerce, a to od 3. října 2005 do 3. října 2023.

„Během těchto společných 18 let jste jednu z nejlepších českých hereček mohli na Jezerce vidět v inscenacích Lásky paní Katty, Generálka, Paní plukovníková, Setkání s Jiřinou Bohdalovou a Gin Game, kde po boku hereckého partnera Milana Kňažka ještě minulý rok tančila na scéně rock and roll. Byla fantastická! Vážíme si toho, že právě jezerkovské jeviště zažilo s Jiřinou Bohdalovou tolik hereckých i přátelských let,“ stojí v prohlášení Jana Hrušínského, který se také podělil o společnou fotografii s herečkou na jejich rozlučce. ■