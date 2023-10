Daniela Písařovicová poprvé po veselce s Ondřejem Brzobohatým na veřejnosti. Překvapivá slova o svatbě

Daniela Písařovicová se poprvé po svatbě objevila ve společnosti. Super.cz

"Pro mě se nic nezměnilo, všechno je při starém. Pořád mě překvapuje, když mě někdo osloví paní Brzobohatá. Když 44 let funguješ s jedním příjmením, je to změna. Chce to čas," řekla Super.cz Daniela s tím, že v občance bude mít příjmení hned dvě.

"Ondra je Gregor Brzobohatý, a já tak nemůžu být jen Brzobohatá. Budu mít také obě příjmení. Ale používat budu jen Brzobohatá. Vypisovat to všechno, na tom si člověk zlomí jazyk," usmívá se.

Na svatební cestu se zatím nechystají. "Byli jsme v Itálii dohromady týden. Měli jsme čas na výlety. Teď jsme byli na pár dní v Londýně, nic dalšího nechystáme. Svatební cestu můžeš mít třeba za deset let," upřesňuje.

Svatba proběhla velmi brzy po zásnubách. "Ondrovi jsem s trochou nadsázky řekla, že chápu, že se po svých předchozích zkušenostech nepožene do svatby. Ale zároveň že až mě požádá o ruku a bude mi šedesát, že mu na to kašlu, protože nechci po fotografovi, aby mi retušoval vrásky na fotkách. Překvapil mě, že mě požádal o ruku takhle záhy a že řekl, že svatba bude na podzim. Ale myslím si, že se nám to povedlo, jsme spokojení, je to hezký," usmívá se.

A proč zrovna italská Garda jako místo svatby? "Mám pocit, že nám to doporučila Rola (sestra Ondřeje Brzobohatého pozn. redakce), je velkou znalkyní Itálie a řekla nám, že tam skvěle vaří. A Garda padla od Ondry, protože měl pocit, že se tam dojede za šest hodin autem. Tak ne, je to osm a půl," dodala moderátorka. ■