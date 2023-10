Modelka Kristýna Schicková ukázala ploché bříško. V tomto případě by nikdo nehádal, že má za sebou už dva porody

Modelka Kristýna Schicková ukázala ploché bříško. Nikdo by neřekl, že už dvakrát rodila. Super.cz

Krásná modelka Kristýna Schicková, která je sestrou slavného fotbalisty Patrika Schicka, je maminkou dvou dětí. Při pohledu na její postavu by ale nikdo neřekl, že tato brunetka má za sebou dva porody. To dokázala, i když jsme ji potkali.

Její outfit totiž odhaloval bříško, ona sama ale nedostatky vidí. „Po tom druhé porodu cvičení flákám, fakt na to není tolik času. Děti mi dávají zabrat, do toho je spousta práce, povinností, takže tomu cvičení moc nedám. A je to trochu vidět, ale doufám, že od Nového roku už konečně najedu na ten režim a budu cvičit tak, jak jsem cvičila dřív,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz.

Nedávno nám také prozradila, že ke dvěma synům by si přála ještě holčičku. Jak toto přání vidí aktuálně? „My tu holčičku neplánujeme v blízké době. Dáme si pár let pauzu a když to přijde, tak to přijde. Teď se budeme soustředit sami na sebe, na děti a na náš zdravý životní styl.“

My jsme si s usměvavou modelkou povídali v nádherných prostorách Werichovy vily v Praze, kam vyrazila na brunch během Mezinárodního dne kávy. „Já jsem pila kávu i v době těhotenství a při kojení, tohle jsem si prostě neodepřela a myslím, že to nemělo žádný vliv na vývoj nebo hyperaktivitu dětí,“ dodala Kristýna Schicková. ■