Martina z MaterChefa schytala za zbabělé rozhodnutí hejt i od porotců: Rozsekalo mě to a brečela jsem, říká dnes

Martina by se prý dnes rozhodla jinak. Přesto by svůj krk zachránila. Foto: Super.cz/TV Nova

Její tým pak náročnou výzvu prohrál, což znamenalo ohrožení. Přesto Martina dostala jednu výhodu. Mohla si totiž vybrat čtyři hráče, které pošle do bezpečí. Zbylí se museli utkat ve vyřazovacím duelu.

První volbou do duelu byla Joy, která dle jejích slov pořád kňourala, a druhou byla Petra, která se postarala o celý dezert. A právě v tento moment nastal šok, a to nejen z hlediska, že se jako kapitánka sama zachránila, tak právě volbou Petry. Svým očím a uším nevěřili nejen hráči, ale také porota a později i diváci na obrazovkách, kteří Martinu až drsně odsoudili v komentářích.

Dnes by se prý Martina rozhodla jinak, přesto by svůj krk stále zachránila.

„Zhodnotila jsem si tak nějak svoji práci, že jsem toho vytvořila dost, i když to bylo podle někoho špatně. Vybrala jsem tam lidi, kteří mi byli v tu chvíli nejbližší. Když jsem dostala ten hejt od pana Kašpárka a Punčocháře, tak jsem si za tím stála, ale na balkoně mě to rozebralo. Říkala jsem si, ty vole, vždyť ta Péťa udělala sama celý dezert. Moc bych to neměnila, sebe bych tam poslala, to vím. Máru bych dala s Joy,“ svěřila se pro Novu s tím, že její rozhodnutí vyvolalo v show velmi napjatou atmosféru.

„Pro všechny to bylo náročné, já jsem pak brečela, rozsekalo mě to a rozebralo v tom, že se člověk rozhodne a pak začne pochybovat, jestli to bylo správně. Petře jsem se omlouvala, bylo to náročné a vypjaté pro všechny a nedalo se to vrátit zpátky. Neřešila jsem tam, kdo co udělal, zkrátka jsem vybrala lidi, kteří mi byli nejbližší,“ řekla Martina, která byla na Joy tehdy skutečně naštvaná. „Ale chápu její situaci, v tu chvíli to neřešíš a musíš nějak vyhodnotit, že tam měla miminko bez hlídání. Takže se neúčastnila toho, jak jsme se rozdělili. Byl to blbý okamžik, a pak jsme jí nedali prostor u toho vaření. Celé to bylo debilně nastavené, ale pro mě je to minulost. Tenkrát jsem to řešila, dnes se na to koukám úplně jinak. Joy je fajn, byla s ní sranda, ale v tu chvíli mě to mrzelo,“ svěřila se. ■