Děláte to v letadle taky? Letuška prozradila, čím cestující vytáčí posádku, a je z toho hit internetu

Natalie Magee Profimedia.cz

„Je toho tolik, co lidi dělají a každý člen posádky přímo nenávidí,“ začala svůj seznam Natalie, která pracuje jako letuška několik let. "Třeba nechávají otevřené dveře od toalety nebo ji opustí zaneřáděnou. Také pokud slyšíte spláchnutí, ale nikoliv tekoucí vodu v umyvadle, je vám jasné, že si neumyli ruce.“

Letušky a stevardy také podle ní rozčilují pasažéři, kteří zabírají příliš místa na příruční zavazadla a snaží se do prostoru nad sebou nacpat všechno možné.

„Absolutní osinou v zadku jsou ale ti, co si přivolají obsluhu hned po startu a objednávají si alkohol nebo se snaží kouřit na toaletách,“ pokračovala.

Nejde ale jen o dovolenkáře, kteří chtějí zahájit svou dovolenou pořádně pod parou. Oblíbení nejsou ani rodiče, kteří nehlídají své děti.

„Sama jsem mámou, ale pokud rodiče dovolí svým dětem lepit samolepky nebo kreslit všude možně či nechávají špinavé pleny v zadní kapse sedadla, jsem zděšená,“ uvedla dále.

Natalie také kritizovala cestující, kteří si pouští filmy, videa či muziku bez sluchátek, ty, co si nasadí batoh a pak s ním vlezou do uličky a vráží do ostatních, nebo ty, co nepodají obsluze odpadky, když je sbírá do pytle, a nechají je všude kolem.

Samozřejmě ne všichni pasažéři jsou ale podle Natalie, jak se říká, na pěst. I obyčejné „děkuji“, když opouštějí letadlo, jí prý zlepší den.

„Stačí, když se na nás při obsluze podívají a poděkují. Také si vážím lidí, co pomohou druhým s jejich zavazadly,“ dodala na závěr s tím, že jako letuška vnímá letadlo jako svůj domov, a proto by ocenila, kdyby se cestující na palubě chovali, jako by byli u někoho na návštěvě. ■