BDSM hrátky v Love Islandu! Zděšení chlapci se museli navléknout do latexových oblečků se zipy na přirození

V Love Islandu bylo pořádně horko Super.cz

V Love Islandu bylo všem pořádně horko. Produkce si vymyslela hru, kvůli které se všichni museli převléknout do latexových oblečků, které vypadaly doslova jako z BDSM salónu. Obzvlášť pro kluky ve vile to nebyly úplně outfity, které by si oblíbili v běžném životě.

Mužům došla slova, dámy byly naopak nadšené. Ty totiž vyfasovaly kostýmy, které neměly daleko ke klasickému oblečení do baru. Hra nazvaná Pavučina vášní vypadala tak, že každý z mužů byl zavřen v kleci a musel se dostat z pavučiny, zatímco holky mu to komplikovaly bičíky.

"To si nemůžu vzít. Co to je?" byl zděšený Claude. "To si nevezmu. Na tohle nebyl nikdo z nás připravený," odpovídal mu Adam. Za to holky ve vile si outfity svých poloviček velmi užívaly. "Je super, jak se cítí poníženě. Doufám, že dostanu bič, abychom je ještě zbičovaly," dodala Paulina.

Podívejte se v naší galerii, jak to na Kanárských ostrovech ve vile lásky chlapcům slušelo. ■