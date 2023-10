Bizár, kam se podíváš. Na předávání hiphopových cen v Atlantě to vypadalo spíše jako ve vykřičeném domě

Módní závan z galavečera v Atlantě Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V Čechách obecně platí, že i jen kousek odhaleného těla už ve společnosti vzbudí rozruch. To v Americe se v módě hraje úplně jiná liga. Za extrém by na některých akcích bylo nejspíš považováno to, kdyby někdo dorazil v běžných šatech a neukázal by třeba ani kotníček. Stejně jako například na galavečeru BET Hip Hop Awards 2023, který se konal v Atlantě. Přítomné dámy na své modely věru nenechaly spotřebovat mnoho látky a jako by se předháněly v tom, kterou část těla je nejlepší fotografům ukázat.

Co se týče barev, některé muzikantky zvolily klasickou černou, jiné outfity ovšem hrály všemi barvami a některým, jako třeba Sexyy Red, k nim ladily i vlasy. Na to, jak se dámám jejich outfity vydařily, se podívejte v naší galerii. ■