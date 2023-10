Odporná a bez charakteru: Diváci MasterChefa drsně kritizují Martinu za zbabělé rozhodnutí

Diváci MasterChefa odsoudili Martinu (vpravo) za zbabělé rozhodnutí. Vlevo Joy Foto: Super.cz/TV Nova

Losem se rozdělili do týmů, ve kterých si určili svého kapitána, jenž hraje důležitou a zodpovědnou roli. Problém nastal v růžovém týmu s kapitánkou Martinou. Její kolegyně Joy totiž úplně nesouhlasila s tím, co budou připravovat, a dle svých slov ani nemohla říct svůj názor.

„Joy je hrozná plašanka. Když jsem se dozvěděla o týmových úkolech, tak jsem si říkala: 'hlavně ať nejsem s Joy'. Kdybych si mohla vybrat tým, tak si vyberu úplně jiný a budu vědět, že se na ty lidi budu moct spolehnout. Nechci se pustit do konfliktu, je to je její názor, cítila se jako oběť. Tohle nechci řešit,“ řekla Martina.

Tento tým nakonec prohrál. Avšak Martina jako kapitánka mohla čtyři soutěžící zachránit. Její krok pak šokoval nejen soutěžící, ale také porotu. Rozhodla se totiž, že i jako odpovědná kapitánka a lídr týmu zachrání sebe.

„Jestli budu odsouzená svými kolegy, to neřeším. Třeba budu, třeba ne. Jsem si jistá svým rozhodnutím. Neberu si to osobně, je to hra. Všichni chtějí soutěžit a nikdo se nemůže na nikoho zlobit, že je mi někdo bližší nebo že někdo taktizuje. Bude to ještě horší,“ řekla Martina s tím, že do závěrečného souboje nominuje Joy, ale také Petru, která se postarala o výborný dezert.

„Kdyby mě postavila proti sobě, tak ví, že by to nedala,“ reagovala Joy, dle které by Martina duel s ní neustála.

„Kapitán opouští svou loď? Opravdu se chcete zachránit? Tak to jsme překvapení. Víte, co bych udělal já, kdybych přišel o michelinskou hvězdu? Veškerou zodpovědnost bych vzal na sebe. Já bych byl první, který by se vinil z toho selhání,“ řekl Radek Kašpárek s překvapením.

Domů nakonec musela odejít Joy, která se dočkala zastání od fanoušků. Stejně jako Petra. Naopak pro kapitánku Martinu nemají diváci vůbec pochopení a až drsně ji v komentářích odsuzují.

„Pokud jí byla Joy tak nesympatická, měla se k tomu postavit čelem a jít do duelu s ní. Od vítěze MasterChefa očekávám, že bude hrát fair play a překoná všechny výzvy, tudíž i tu, kdy půjde sám proti všem! Nedivím se Petře, že byla naštvaná. Nebýt jí, tak by Martina ani dezert nenaservírovala. Vím, že Martinu bych jako kapitánku do týmu nevzala, protože není týmový hráč,“ napsala fanynka pořadu.

„Ani na mikrosekundu nepřipustila, že vina byla i na její straně. Přitom sama absolutně ničím výjimečným ještě neoslnila. Naopak překvapila Petra, ukázala, že umí být empatická a lidská,“ uvedla další.

„Bezcharakterní krysa. Nic jiného. Hra nehra, ji bych jako šéfkuchařku v restauraci nechtěla,“ podotkla jedna z ráznějších divaček.

"Martina by měla za své chování okamžitě vypadnout. Je to zbabělec a odborný charakter. Její chyba ve vedení týmu," rozčiluje se další.

„Nechápu to rozčílení tady. Nejde o kapitána na lodi, ani o její restauraci. Je to soutěž a Marťa to udělala dobře,“ napsala sledující, která v jejím rozhodnutí naopak nevidí problém. ■