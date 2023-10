Krutá zpráva pro Annu Slováčkovou a její blízké: Rakovina se vrátila

Anna Slováčková začíná svůj další boj s rakovinou. Michaela Feuereislová

Zhoubný nádor Aničce objevili v létě 2019, poté se s nemocí začala rvát jako lvice. Svůj boj sdílela i na sociálních sítích, stala i se i patronkou aplikace upozorňující na prevenci. A každého půl roku od konce léčby chodila na pravidelné kontroly. Doposud pro ni měli lékaři dobré zprávy, ale to se bohužel změnilo.

Nemoc, která byla v remisi, se opět ozvala. "Dostalo se to do obou plic," řekla Super.cz Anička před svým koncertem, kde křtila novou desku s příznačným názvem Osudová. Rakovina prsu právě do plic metastázuje nejčastěji. V době, kdy se dozvěděla svoji novou diagnózu, ji navíc zasáhla smrt kolegyně Patricie Burda Janečkové, která měla stejnou nemoc. "Je to strašné," svěřila se.

"Ale křest tím kazit nechci, chci ho prožít radostně, a chci potěšit i diváky. O zdraví můžu mluvit zítra, dneska ne," dodala. "Začínám opět s chemoterapiemi. V pátek mám první," doplnila informaci Anička, které drží palce samozřejmě celá její rodina, blízcí, kamarádi i fanoušci. ■