Stáří? Ani omylem. Legendární herec si v 97 letech užíval v Disneylandu se svou o téměř půl století mladší manželkou!

Dick Van Dyke si s manželkou zajel do zábavního parku. Profimedia.cz

Zanedlouho oslaví stovku, energie má ale herec, moderátor a komik Dick Van Dyke stále na rozdávání. Se svou o 46 let mladší manželkou si teď dokonce vyrazil za zábavou do Disneylandu.

Takový obrázek se návštěvníkům amerického zábavního parku jen tak nenaskytne. Dva mladíci se starají o invalidní vozík, na kterém sedí skvěle oblečený postarší muž a po jeho boku kráčí výrazně mladší žena. Celá skupinka se usmívá a společně strávený čas si očividně všichni užívají. Nešlo o nikoho jiného než o Dicka Van Dyka, který v prosinci oslaví už osmadevadesáté narozeniny. Herec, moderátor, tanečník a také komik ale rozhodně nesedí doma v papučích, ale rád a naplno si užívá života.

Ten mu do žil vlévá hlavně jeho manželka, o 46 let mladší vizážistka Arlene Silver, která má se svým mužem skvělý vztah už od roku 2007, kdy se poprvé viděli na předávání cen Screen Actors Guild Awards. Vzali se v roce 2012 a přesto, že se Dick bál, aby o jeho drahé polovičce lidé nemluvili jako o zlatokopce, nic takového se prý nestalo a ti dva jsou spolu velmi šťastní. "Ona si prostě umí jaksepatří užívat. Miluje zpěv a tanec, tohle spolu děláme skoro denně. Je to prostě moje zlatíčko,“ řekl před časem časopisu Closer Weekly.

Sílu má ale Dick i díky tomu, že stále pečuje o svou fyzickou kondici. Ještě roce 2019 mluvil o tom, že třikrát týdně chodí do posilovny, má rád procházky na běžeckém pásu, vodní aerobic a vzpírání. Ani teď herci nedělá problém vstávání a chůze, vozík použil jeho doprovod nejspíš hlavně kvůli tomu, že Disneyland je skutečně poměrně veliký. ■