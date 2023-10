Ve stresu šíleně flekatí: Nikol Štíbrová přebírala cenu v Senátu se silným make-upem ve výstřihu

Nikol Štíbrová s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou Super.cz

Nikol Štíbrová (37), Martina Pártlová (44) a Veronika Arichteva (37) uspořádaly svůj „charitativní bizárek“, kde prodávaly všemožné věci a výtěžek poputuje na fond ohrožených dětí Klokánek. "Charity není nikdy dost. Jsem ráda, že se nám to podařilo po dvou letech zpunktovat. Je to příjemná věc, potkáme se s lidmi, které vídáme jen přes instáč," řekla Super.cz Štíbrová.

"Nikča nás do toho víc hnala. Ona je nějaká rozjetá. Můžeme poděkovat Nikče, že nemáme co nosit," usmály se Martina Pártlová a Veronika Arichteva.

Nikol nedávno převzala v Senátu medaili za svoji charitativní činnost na sociálních sítích. Při předávání prý nebyla ve své kůži. "Klepaly se mi nohy, tekl mi čůrek po zádech, styděla jsem se. Když jsi mezi lidmi, kteří fakt něco v životě dokázali, je ti trapně. Pořád dělám věci jen na Instagramu," řekla skromně influencerka, která dostala před předáváním radu od své kamarádky Martiny Pártlové.

"Já jsem pro Nikču měla jedinou radu, ať si dá silný make-up do výstřihu. Obě ve stresu flekatíme, je to naše vada," smála se a Nikča kývala hlavou, že to opravdu udělala.

Na charitativním bizárku se pro Klokánek vybralo téměř půl milionu korun. "Jde to na fond ohrožených dětí, jejich výdaje měsíčně jsou asi tři miliony. Budou vědět, kam s penězi," dodala Štíbrová. ■