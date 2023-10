Páni, jste velice atraktivní: Heidi Janků potěšila fotkou v plavkách ve vířivce, fanoušci se mohli přetrhnout

Heidi Janků Foto: Se souhlasem H. Janků

Zpěvačka Heidi Janků (60) ví, jak své fanoušky potěšit. Přicházející podzim si zpříjemnila v Luhačovicích, ale místo fotek z lázeňksé kolonády, které by každý čekal, šla do plavek. Snímkem z vířivky nadchla zejména mužskou část svých obdivovatelů.

Přestože o nápadníky zpěvačka nouzi nemá, stále na muže, který by stál za to, nenarazila. Schůzkám a pozváním na kávu se ale nebrání. „Na kafe pořád chodím, ale neobjevil se nikdo takový, kdo by mě na delší dobu oslovil. Vydrželo to pár dní nebo pár týdnů, ale nic vážného z toho nikdy nebylo,“ svěřila se nám zpěvačka, která tentokrát podráždila nápadníky fotkou z vířivky.

„Páni, jste velice atraktivní. Omlouvám se za svá slova,“ napsal Heidi jeden z obdivovatelů. „Stále božsky krásná, hned bych se s rozkoší přidal,“ stálo v další zprávě, kterou zpěvačka obdržela. „Nádherná fotka, vypadáte fantasticky,“ přečetla si Heidi, která si na nezájem mužů rozhodně nemůže stěžovat. ■