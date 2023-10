Klofnul toho nejúžasnějšího chlapa: Moderátor Aleš Cibulka oslaví se svým mužem 23 let

Aleš Cibulka a Michal Jagelka oslaví 23 let. Super.cz

„No vybrat si dobře, klofnout toho nejúžasnějšího chlapa, a pak už je to jednoduché. A potom, jak to vždy říkají ti, co jsou s někým dlouho, humor a tolerance. My jsme tomu dřív nerozuměli a říkali si, co to znamená, a ona je to pravda. Humor a tolerance,“ svěřil se smíchem Aleš Cibulka Super.cz.

Registrovaní partneři tak doufají, že už konečně bude v Česku brzy schváleno manželství pro všechny. „Fandíme tomu a mělo to tu být už dávno. Vždycky říkáme, že je jednadvacáté století. Klobouk dolů před všemi, kteří se v tomto angažují.“

Ohledně otázky společného potomka názor nemění. Dítě nechtějí. „My máme našeho úžasného čtyřletého Tobiáška, což je náš vipet (psí rasa - pozn. redakce), takže jsme tátové na plný úvazek. Ale co se týká dětí, tak tuto touhu jsme nikdy neměli. Ale máme velkou rodinu a jako strýčkové jsme plně vytížení,“ dodal Aleš Cibulka, se kterým jsme si povídali na křtu jeho tradičního kalendáře s názvem Cibulkův kalendář pro pamětníky. ■