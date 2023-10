Zájem o sport a pohyb u dětí opadá, jak v nich probudit srdce cyklisty?

Podzim letos doslova čaruje a my si užíváme nádherné babí léto. Čas jako stvořený pro jízdu na kole! Šlápněte s dětmi do pedálů a vychutnejte si tu pravou podzimní jízdu v přírodě i ve městě. Stojí to za to!

Cyklistika je skvělý sport, který může dítě provázet celý život. Jak v dítěti probudit toho pravého cyklistického ducha a jak co nejvíc podpořit to, aby dítě kolo a pohyb obecně vnímalo jako přirozenou součást života? Odpověď je jednoduchá – pojďme dětem příkladem! „Kolo je skvělý eko-friendly dopravní prostředek, který vás spolehlivě sveze nejen na výletě v přírodě, ale také cestou do školy či na kroužek. Buďte aktivní a podnikejte společné výlety. Právě na ty chvíle, kdy se nám rodiče věnovali naplno, totiž vzpomínáme v dospělosti nejčastěji,“ říká Roman Blažek, majitel značky nejlehčích dětských kol Beany. Cyklistika je skvělý sport, který může dítě provázet celý život FOTO: Beany Jízda na kole je o zážitcích. Objevujte nová místa a zkoušejte různé terény. Díky kolu dítě výrazně zvětšuje svůj dosavadní radius, ve kterém bylo zvyklé se pohybovat, poznává své okolí a posiluje svou zvídavost. Vyjížďky navíc můžete propojit i s návštěvou kulturních památek, zajímavých míst, dětských hřišť či sladkou odměnou v cíli vaší trasy. Cyklistika je skvělý sport, který může dítě provázet celý život FOTO: Beany Hlavně bezpečně Aby si dítě kolo zamilovalo, musí se mu na něm dobře jezdit. Nepodceňujte proto výběr dětského kola. „Děti nejsou malí dospělí, proto je velmi důležité, aby jim jízdní kolo opravdu padlo, aby bylo lehké a snadno ovladatelné a aby jízda na něm byla bezpečná a zdravá. Dítě musí za řídítky správně sedět, v opačném případě může docházet k dysbalancím, přetěžování vybraných svalových skupin či osvojení špatných pohybových návyků,“ vysvětluje Roman Blažek a dodává: „Naše kola Beany ZERO jsou nejlehčí na trhu a jejich geometrii vyvíjíme ve spolupráci s předními dětskými fyzioterapeuty od nejmenších velikostí pro začínající cyklisty až po největší kola pro starší juniory na prahu dospělosti. Všechny komponenty jsou navíc přizpůsobeny potřebám dětí a jejich schopnostem a možnostem.“ Cyklistika je skvělý sport, který může dítě provázet celý život FOTO: Beany Pro zdraví, zábavu i skvělý pocit Jízda na kole prospívá nejen fyzickému, ale i duševnímu zdraví. Děti posilují kardiovaskulární a imunitní systém, procvičují balanc a rovnováhu a budují svalovou hmotu. Jízda navíc uvolňuje stres, přebytečné napětí a zlepšuje náladu, což se někdy cestou do školy opravdu hodí! Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu navíc odstraňuje problémy se spánkem, zlepšuje usínání a snižuje riziko obezity.

Necháte-li děti dojíždět na kole i do školky, školy či na kroužky, učíte je tím nejen lásce k pohybu, ale budujete i jejich sebedůvěru. Dopravit se na místo určení po vlastní ose je totiž velká věc pro každé dítě a je to důvod k hrdosti. ■