Po rozvodu se mají radši, obsazuje ho do filmů: Exmanželem nejkrásnější producentky Česka je záporák ze Zlaté labutě

Maja se specializuje hlavně na filmové a televizní projekty s ženskou tematikou. I hlavní hrdinkou Úsvitu je žena, kterou ztvárňuje herečka Eliška Křenková. "Je to film o jinakosti nás všech, kdy toužíme po přijetí. Je to film s hlavní ženskou postavou, Eliška Křenková celou dobu nesleze z plátna a pro mě jako ženskou producentku je důležité, že ta postava není černobílá. Helena má věci, které mohou být trochu iritující, jako my všechny. A zároveň je skvělá, statečná a odvážná. To my, všechny ženy, potřebujeme," popsala Hamplová.

Ta stojí mj. za filmy Stínohra nebo Polednice, minisérií Iveta nebo seriálem To se vysvětlí, soudruzi, který uvede na jaře Česká televize. "Aktuálně připravujeme seriál Dcera národa o Zdeňce Havlíčkové," doplnila.

Do filmu Úsvit obsadila, protože má i castingovou firmu, také svého exmanžela Ladislava Hampla. Mají prý lepší vztahy než v době jejich manželství.

"Myslím si, že se máme s Láďou ještě radši, než když jsme byli manželé. Když nám manželství nevyšlo, hodně jsme bojovali o to, abychom zůstali přáteli. Jsem za to vděčná. Láďa je skvělý chlap, srdcař a jsem ráda, že ho mám v životě. I on to má asi podobně, že mu stálo za to, abych mu v životě zůstala," vysvětlila Maja. ■