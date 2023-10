Fanoušci se bojí o bývalou sexbombu Taru Reid: Potřebuje pomoc, je kost a kůže, píší

Hvězdu filmů Prci, prci, prcičky fanoušci skoro nepoznávají. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka Tara Reid (47) se proslavila zejména rolí středoškolačky a sexbomby Vicky ve filmu Prci, prci, prcičky a jeho pokračováních. Tehdy byla platonickou láskou spousty fanoušků po celém světě, a to také pro své plnější tvary, které ve filmech představovaly důležitý faktor.

Tohle období je ale už léta minulostí. Aktuálně se fanoušci o svou oblíbenou herečku spíš strachují, a to kvůli její štíhlé postavě, ke které se lidé stále aktivně vyjadřují.

Tentokrát fanoušky zaskočila, když se objevila na červeném koberci v pořádně sexy minišatech, které toho odhalily víc, než skryly. V rafinovaném outfitu tak vynikly Tařiny extrémně štíhlé křivky a lidé se opět pustili do diskuze.

„Potřebuje pomoc,“ uvedl jeden ze sledujících. „Je v pořádku? Je z ní kost a kůže,“ podotkl další. „Možná si prochází něčím, o čem nikdo nemáme tušení,“ napsal fanoušek.

Sama Tara se k tomuto tématu už několikrát vyjádřila. Se svou postavou je spokojená a jakoukoli formu poruchy příjmu potravy odmítá. Naopak promluvila o tom, že konzumuje zcela normálně, akorát má rychlý metabolismus. „Přestaňte hejtovat, začněte milovat. Nikdo nepotřebuje zahanbování těl. Není to správné a lidem to ubližuje. Prosím, nebuďte jedním z těchto lidí, má to vliv,“ uvedla před nějakou dobou na sociálních sítích. ■