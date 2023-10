Dokument BECKHAM je tu: Na premiéře se potkaly i Victoria se ‚znesvářenou‘ snachou. Její výraz mluví za vše

Na premiéře doku-série BECKHAM se sešla celá fotbalistova rodina. Nicola Peltz příliš nadšeně nepůsobila. Profimedia.cz

Kromě přítelkyně Romea Mii Regan se tak dostavila i manželka Brooklyna Nicola Peltz. O jejím vztahu s tchyní Victorií byly přitom napsány pomalu celé romány. Spory mezi nimi měly začít v době, kdy se Nicola rozhodla nenechat si ušít svatební šaty od Victorie.

Samotná svatba byla ale ještě daleko vyhrocenější. Podle zdrojů z jejich okolí nevěstu zasáhlo, když na píseň You sang To Me od Marca Anthonyho, kterou měla vybranou na první manželský tanec s Brooklynem, nakonec tančila se svým synem Victoria. Anthony navíc během své řeči směrem k novomanželům měl vynášet do nebes opět Victorii. Nicola tak měla dojem, že to byl spíš tchynin den než její, a měla část svatebních oslav dokonce proplakat.

Přestože se většinou obě snaží k tomuto tématu nijak nevyjadřovat, vykouzlit úsměv na tváři se pro Nicolu i na premiéře zdálo být nadlidským výkonem. O moc lépe na tom nebyla ani Victoria. Po skončení promítání následně kroky většiny zúčastněných směřovaly do podniku The Twenty Two, kde se konala after party.

Projekt z dílny Netflixu přinese vhled do soukromí bývalé fotbalové hvězdy a chybět nebudou ani velmi intimní zpovědi o Davidově boji s duševním zdravím a depresemi. K vidění budou rovněž nikdy nepublikované záběry ze svatby s Victorií a mnoho dalšího. ■