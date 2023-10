Kdo vystřídá Perkausovou na Primě? Těhotná moderátorka poprvé promluvila o diváky zbožňované kolegyni

Kdo vystřídá Perkausovou na Primě? Těhotná moderátorka poprvé promluvila o Gabriele Laškové. Super.cz

"Plány jsou stále stejné. Se zaměstnavatelem jsem konzultovala to, že bych se plánovala vrátit velmi brzy. Každý mi říká, počkej, až porodíš, to nepůjde tak jednoduše. Ale já mám maminku, manžela, oba hlídají skvěle, snad to půjde i se dvěma dětmi. Věřím v to a plánuji brzký návrat," řekla Super.cz Perkausová.

A co říká na hejty ohledně Gabriely Laškové? "Já nemám kompetence v rozhodování. Nemám prsty v tom, kdo se kam posadí nebo bude odejit. Mrzí mě hejty. Ale pokud si to lidé zvládnou vypočítat, v době, kdy jsem se vracela, jsem těhotná nebyla. Začínám šestý měsíc," říká rázně.

"Lidé jsou různí, co já s tím udělám," krčí rameny.

Kdo nyní Evu nahradí v době její mateřské, netuší. Na Primě už ale paparazzi nedávno nafotili Laškovou, která zde byla na schůzce.

"Nevím, kdo teď bude místo mě. Vím, že Gábinka na Primě byla. Mám z toho velkou radost. Ale jaké jsou plány, záměry, to je otázka na Primu. Já už jsem slyšela tolik verzí, že to beru stále jako spekulace," dodala. ■