Porotce MasterChefa Radek Kašpárek se rozparádil u moře: Fanoušky zaujal zadeček jeho ženy a absence plavek

Radek Kašpárek si užívá s manželkou na dovolené. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv R. Kašpárka

Známý šéfkuchař a porotce show MasterChef se pořádně rozparádil u moře. Na dovolenou do Turecka odletěl Radek Kašpárek se svou manželkou Andreou, na kterou je náležitě pyšný. Ze svého romantického pobytu se rozhodl sdílet pár střípků a pochlubil se svou ženou v plavkách.

Se svou druhou manželkou, kterou poznal Radek Kašpárek díky kulinářské reality show MasterChef, má malého syna Sebastiana. Mezi manželským párem to stále jiskří, a to i po osmiletém vztahu, což šéfkuchař předvedl právě na dovolené. Na mole se s manželkou, která se pyšní hřívou až do pasu, vyfotili jen v plavkách.

Sexy snímkem okamžitě zaujal, a to nejen tím, že jeho Andrea na fotce předvedla svůj zadeček v celé kráse. Některé ze sledujících překvapil Radek Kašpárek detailem, na kterém to vypadá, že on sám je bez plavek.

„Kde máš plavky, vole,“ napsal mu jeden ze sledujících. „To je její noha, taky jsem se nad tím zastavila, vypadá to, jako by byl nahý,“ stálo v další zprávě pod snímkem, na kterém se šéfkuchař vášnivě tiskne ke své ženě. „Láska je prostě nejkrásnější věc na světě, a vám to moc sluší spolu,“ vysloužil si zamilovaný pár pochvalu. ■