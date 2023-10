Agáta Hanychová slepila vztah s Dopitou a práskla, jak to má se Soukupem. Vůbec to nevypadá dobře

Agáta Hanychová prozradila, jak vychází s otci svých dětí. Foto: Super.cz/Herminapress

Z bývalých vztahů má ještě dvě dcery, a to Miu, kterou přivítala na svět s hercem Jakubem Prachařem (40) a Rozárku, kterou má s Jaromírem Soukupem (54).

S Mirkem měla Agáta po rozchodu nejlepší vztah, a to dokonce v rovině přátelství. Hlavním důvodem byl právě syn Kryšpín. Dobré vztahy se snaží kvůli svým milovaným dětem udržovat i s Jakubem a Jaromírem, ač to zřejmě není vždy jednoduché.

„Proto, že vám to nevyjde, tak by neměly trpět hlavně děti. Je důležité s otci komunikovat, vždy to chce čas. S Kubou je to nahoru dolů, s Jaromírem je to teď jen dolů. Chce to čas, než ty lidi spolu začnou normálně komunikovat, měli by to dělat pro ty děti,“ přiznala Agáta otevřeně.

S fanoušky na novém profilu ‚Agáta family‘ také probrala, jak Mirka přijala dcera Mia.

„Mia na začátku trošku žárlila a ptala se, jestli tady může bydlet i Kuba. Mia má Míru ráda, zná se s ním, nebylo to pro ni nic nového,“ svěřila se. ■