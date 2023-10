Ex dcery Kateřiny Neumannové promluvil o sexu ve více lidech: Byli jsme tam dva kluci, přiznal v Love Islandu

Český model přiznal intimní experimentování. Foto: Super.cz/TV Nova

Do Love Islandu nedávno vstoupil nový bombshell. A to český model Oliver, který chodil i s dcerou olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. Jak se ale ukázalo, tahle láska je minulostí. S Lucií ho spojovala láska ke sportu, seznámili se díky tenisu, kterému se oba aktivně věnovali.

"Skoro čtyři roky po vítězství (Pure Model 2018) se mi to začíná vracet, musel jsem toho hodně odjezdit a trvalo, než se mi dostalo úspěchu. Teď to začíná vypadat dobře a mám z toho radost,“ řekl Oliver nedávno Super.cz o své kariéře.

Roztomilý blonďák se v Love Islandu dostal do poměrně prekérní situace, kdy hráčkám skočil na špek a zároveň promluvil i o svém intimním životě.

Konkrétně Adriana dostala od produkce za úkol, aby přesvědčila Olivera do trojky ve složení Adriana, Lu a Oliver.

"Povídali jsme si s Luem a říkal mi, že má zkušenosti se sexem ve více lidech. Ty jsi někdy měl něco takového? Povídali jsme si, že bych do budoucna také možná chtěla zaexperimentovat,“ pokoušela se Adriana nalákat Olivera, který tuhle zkušenost potvrdil.

„Hmm, zažil jsem to. Bylo to zvláštní, byli jsme tam dva kluci,“ odpověděl s úsměvem, ale také překvapením. Takovou nabídku totiž nečekal. „Oukej, když to tak chce. Každý máme svoje fantazie. Já jsem otevřená kniha, takže za mnou člověk může jít s takovými věcmi, ale překvapilo mě to,“ řekl.

Až později se dozvěděl, že šlo pouze o léčku. Tu neodhalil on, ale ostatní kluci, které holky provokovaly v jiných směrech. „Bral jsem to ze srandy, že je to blbost. Já jsem strašně naivní kluk, to se musí změnit,“ přiznal na závěr. ■