Jsem nonstop sjetá prášky. Nejkorpulentnější česká moderátorka stále léčí následky úrazu, který se jí stal na židli

Nejkorpulentnější česká moderátorka stále léčí následky úrazu na židli. Super.cz

„Jsem sjetá pod práškama. Dneska jsem si je nevzala, abych byla schopná mluvit, ale posledních čtrnáct dní jsem nonstop sjetá. Beru něco silného a pořádně si nepamatuji, co bylo včera,“ smála se Aneta během rozhovoru pro Super.cz.

My jsme si s ní povídali na křtu její knížky Stará, tlustá, blbá 2, kterou napsala společně s Vlaďkou Pirichovou a Lindou Finkovou (55). Ta se z pracovních důvodů nemohla křtu zúčastnit. „Je to takové oddechové, a i pro lidi, kteří neradi čtou. Pro chlapy je to super na záchod,“ doplnila Vlaďka.

Aneta vynesla zajímavý outfit, který připomínal španělské umění. „To jsou šaty z Bulharska asi za 25 euro. Mně se ale líbilo, že je to takové ve stylu Picassa, jsem taková umělecká,“ dodala se smíchem Aneta Christovová. ■