„Měla jsem pocit, že se k tomu musím vyjádřit,“ Andrea Kalousová reagovala na tlak, který zažívá kvůli bývalému partnerovi

Modelka a zpěvačka Andrea Kalousová (27) v minulých týdnech zažila obrovský společenský tlak, a to kvůli svému bývalému partnerovi Kazmovi a jeho filmu. Charismatická brunetka dostávala mnoho dotazů, co si o celé záležitosti myslí. Jak to vnímá teď s lehkým odstupem času?

„Byl to trochu tlak, protože mně spousta lidí psala a zajímala se o to. Měla jsem pocit, že bych se k tomu měla vyjádřit, ale pak jsem si uvědomila, že jsem nikdy nebyla člověk, který by chtěl zveřejňovat své soukromí, takže se vlastně nemusím vyjadřovat,“ zasmála se během rozhovoru pro Super.cz Andrea. Nakonec přece jen v krátkosti svůj pocit popsala: „Je to hezké, bylo to dojemné,“ dodala k tématu.

My jsme si s Andreou povídali v prostorách Werichovy vily v Praze, kam dorazila na dopolední brunch, aby oslavila Mezinárodní den kávy. Servírována byla spousta lahůdek. Jak se ona jako modelka dokáže ubránit sladkému pokušení? „Na střední jsem do sebe každý den ládovala tabulku čokolády, ale dneska jsem z toho už venku, ale pořád ji mám ráda a občas si dám čokoládový dort nebo větrník,“ dodala se smíchem Andrea Kalousová. ■