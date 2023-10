Bojovala statečně, pokorně a skromně: Manžel Patricie Janečkové (✝25) poprvé promluvil a sdílel detaily posledního rozloučení

Patricia Janečková Foto: ČTK / Peřina Luděk

Mladá zpěvačka se vdávala jen tři měsíce před tím, než podlehla zákeřné nemoci. Její manžel se ozval prostřednictvím sociálních sítí a poděkoval za obrovskou vlnu podpory a vyjádření soustrasti. „Chtěl bych Vám všem upřímně poděkovat. Za všechnu účast, obrovskou podporu, hlubokou soustrast, a… v úplně poslední řadě i přání k narozeninám,“ svěřil se Vlastimil Burda, který prožívá ty nejhorší chvíle v životě.

„Tuhle srdcervoucí bolest jen částečně mírní pocit, spíš víra, že Paťce už je opravdu lépe. Zaslouží si totiž jen to nejlepší. Bojovala statečně, pokorně, skromně, a dokonce s vtipem a svým krásným úsměvem. Byla silná jako málokdo,“ prohlásil zpěvaččin manžel, který popsal i poslední chvíle své ženy.

„Nikdy si, během téhle zákeřné nemoci, na nic nestěžovala, zvládla i to, co občas ani zdraví ne, a nakonec zvítězila. Neodešla sama! Byla, Je a bude dál upřímně milovaná, obdivovaná, inspirativní a nezapomenutelná. Jsem šťastný, že jsem ji mohl doprovázet a jít s ní až do samého nového začátku. Nebylo to lehké, ale nádherné. Děkuju za Tebe, Pati,“ nechal se slyšet Vlastimil Burda, který zároveň zveřejnil detaily posledního rozloučení.

„Kdo v srdci žije, neumírá“. Tato slova stojí v úvodu parte. Poslední rozloučení pro veřejnost proběhne v sobotu 7.10.2023 od 11 do 13 hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu. Od 14 hodin pak proběhne poslední rozloučení pro rodinu a pozvané. ■