Agáta Hanychová to dala do kupy se svým ex. Mrkněte na archivní fotky její vášnivé lásky s Mirkem Dopitou

Agáta Hanychová a Mirek Dopita spolu randili už v roce 2011 Herminapress

Pár tehdy dokonce plánoval svatbu, ale nakonec se rozešel. Jejich vztah byl ostatně velmi bouřlivý. Agáta v té době jako důvod rozchodu uvedla Dopitovy nevěry. Později se mu ale omluvila. Dopita žil mezitím na indonéském ostrově Bali, znovu se oženil a po čase opět navázal kontakt se synem Kryšpínem, který s ním na Bali trávil prázdniny.

Agáta se tak s Mirkem Dopitou udobřila a byla ráda za to, že začal fungovat jako tatínek. Zatímco se Agáta rozešla s Jaromírem Soukupem, Dopita byl v rozvodovém řízení, po návratu z Bali začal bydlet u Agáty a opět mezi nimi přeskočila pomyslná jiskra.

A tentokrát doufají, že jim to vyjde. „Byli jsme oba hrozně mladí, nevážili jsme si toho, co jsme měli,“ popsala Agáta, proč jim před dvanácti lety krachl vztah. „Člověk musí dozrát a uvědomit si hodnoty života, nabrat zkušenosti, poučit se a z toho vyjít,“ doplnil svou staronovou lásku Dopita. A jak jim to před časem slušelo? Podívejte se do naší fotogalerie! ■