S plastikami nikdy nepřestanu, říká žena s údajně největším poprsím v Rakousku. 144 cm přes hrudník jí nestačí

Jessy Bunny Profimedia.cz

Třiadvacetiletá blondýnka, která aktuálně sídlí na Mallorce, má plnou podporu fanoušků. Ti ji bezmezně obdivují a na větší implantáty se těší.

Zákrok má zajisté svá rizika, ale s tím Jessy, která má s plastikami bohaté zkušenosti, počítá. Kromě zvětšení pozadí si nechala také například „přifouknout“ vaginu, tedy vpravit tuk do stydkých pysků, aby byly větší. S plastikami jen tak přestat neplánuje, neboť pozornost, kterou jí to přináší, miluje.

„Když jdu po ulici, každý na mě zírá, což chápu,“ uvedla pro zahraniční média. „Někteří mají nechutné poznámky, zatímco jiní se se mnou chtějí vyfotit. Zajímavé je, že mi mnoho žen, které potkávám, velmi fandí, což mě těší.“

A pozornosti se těší i u mužů. Hlavně u těch na sociálních sítích. „Myslím, že tak 90 % chlapů miluje ženy s bimbo vzhledem,“ tvrdí Jessy.

Jejím cílem je nyní trhnout světový rekord. Ráda by se stala majitelkou největšího poprsí na světě a porazila tak údajnou držitelku tohoto titulu Annie Hawkins-Turner. To má ale co dělat, neboť jedno prso Annie váží prý úctyhodných 30 kilogramů.

„Chci tolik operací. Chci mít největší prsa na světě, ale také největší zadek a rty,“ nechala se slyšet Jessy. Budiž jí tedy přáno. ■