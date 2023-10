Pane Lorenc, uvezu to? Ne. A teď? Teď jo. „Fachman“ z Na samotě u lesa pochoval syna, dva měsíce na to se utrápil k smrti

František Řehák byl český divadelní a filmový herec a konferenciér. Foto: Václav Jirsa, Právo

„Von teda cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatej…“ Určitě si pamatujete zedníka Lorence z filmu Na samotě u lesa (1976), který se nechává vozit na kárce, svačí, popíjí lahvové pivo a „radí“ jednomu z víkendových chalupářů při zvelebování jeho venkovského příbytku. Sám od sebe toho ani moc nenamluví, řekne leda tak „nehoupat!“, když se jeho „zaměstnavatel“ příliš zabere do líčení, co všechno je potřeba ještě udělat a oběhat.