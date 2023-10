Novopečený trojnásobný otec Jirka Král už má celou rodinu doma. Ukázal dvojčátka i krásně vybavený pokojíček

Jirka Král už si přivezl manželku z porodnice domů. Foto: archiv J. Krále

Jirka a jeho manželka se v rolích rodičů očividně našli. Jejich starší syn David se narodil teprve 12. června loňského roku, letos prvního května pak pár oznámil, že v rodině se objeví ne jeden, ale rovnou dva další přírůstky. A modrá barva z domu určitě nemusí mizet. Bloggerka Karolína totiž na svět přivedla dva zdravé kluky, Lukáše a Jakuba. „Velká radost! Lukáš (2920 g) a Jakub (2940 g) přišli na svět dneska ráno. Kao byla skvělá a statečná! Všechno proběhlo krásně a všichni jsou v pořádku. To vše i díky skvělému doktorovi Petru Horákovi. Moc děkujeme,“ připsal Jirka 27. září k prvnímu snímku, který sdílel z porodnice u svatého Apolináře.

A teď se Jirka rodinou pochlubil znovu, tentokrát už z pohodlí domova. „Jsme DOMA. Všichni spolu,“ připsal ke snímku, na kterém všichni stojí v dětském pokojíčku, Jirka drží v náruči Davídka a jeho žena dvojčátka.

Za rodinou jsou pak vidět dvě nové, do modra laděné postýlky, které budou sloužit dvěma malým princátkům. Mezi mnoha gratulacemi nechyběly ani trefné poznámky na to, jak to asi teď u Králů bude fungovat. „Tak jo, vidíme se za 2 roky,“ napsal Jirkovi jeden z jeho známých. Tak snad se královna a její čtyři králové, jak rodinu popsala jiná sledující, se situací popasují s grácií. ■