Obrovský strach o ex Pavla Lišku, s nímž má dvě dcery: Bára Poláková si prožila svoje

Bára Poláková prožila dva měsíce strachu o otce svých dcer Pavla Lišku.

Po dlouhé době jsme se potkali se zpěvačkou Bárou Polákovou (40). Přišla svojí účastí podpořit zahájení tradiční říjnové kampaně boje proti rakovině prsu. "Sama mám rodinnou zkušenost s touto nemocí, a když už se to dotkne rodiny, je člověk ostražitější. Prevence by se celkově neměla zanedbávat," svěřila.

Bára je sama maminkou dvou dcer, které se snaží vést co nejlépe po všech stránkách. "Důležité je o sebe pečovat celkově, jak o tělo, tu naši schránku a domeček, tak o duši. Vnímám to jako komplex věcí, které člověk může pro sebe dělat a žít v radosti. Já chodím na tréninky, co se těla týče, a zároveň se duševně vzdělávám," míní.

Povídali jsme si i o létě, které měla sice Bára dost pracovní, ale s dcerami vyrazila i na dovolenou na ostrov Fuerteventura. Teď už ji čeká turné k desce, kterou vydala na jaře, a holčičky začaly chodit do školy, Ronja do druhé třídy, Rikka je prvňačka. Zvládat dvě malé školačky je sice docela náročné, ale podílí se i jejich tatínek, Bářin expartner Pavel Liška (51).

"Pavel už se vrátil, byl dva měsíce na motorkách. Ale už je zpátky a jsme v tom namočení oba úplně stejně. Báli jsme se o něj, ale dopadlo to dobře," svěřila se Bára k cestě svého ex s kolegou Janem Révaiem na motorkách po ostrově Papua, která byla hodně nebezpečná. "Myslím, že kluci o tom promluví sami. Prožili jsme si svoje, my doma a oni taky," dodala.

Poláková se pochlubila i tím, že v létě natočila nový film Prázdniny s broučkem a aktuálně točí dokument pro Českou televizi o lázeňství v Čechách. Pokud jde o nový vztah či muže v jejím životě, mlžila jako obvykle. "Těším se na turné a jsem fakt spokojená," uzavřela. ■