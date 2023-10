Tohle chtělo pořádnou dávku odvahy. Hvězda Euforie Zendaya se blýskla v odhalující róbě, vystavila téměř celý hrudník

Zendaya byla v Paříži hodně sexy. Profimedia.cz

V seriálu Euforie působila Zendaya spíše chlapeckým dojmem a i na paparazzi fotkách z jejího soukromí je vidět, že herečka rozhodně není z těch, které by bez líčení ani „nevynesly koš“. To vše se ale jako mávnutím kouzelného proutku změní ve chvíli, kdy se má umělkyně dostavit do společnosti. To na sebe partnerka filmového Spider-Mana Toma Hollanda (27) strhne veškerou pozornost.

A povedlo se jí to i v Paříži, kde se jako host dostavila na přehlídku Louis Vuitton a róbu od návrháře také měla na sobě. V bílých šatech se zipem v přední části vynikla její velmi štíhlá silueta, rozepínání vepředu ale vypadalo hodně nebezpečně. Místy si herečka šaty musela dokonce přidržet, aby ze svého těla neukázala skutečně všechno.

„Jak vůbec můžete být skutečná,“ komentuje fotografie jeden z fanoušků na profilu herečky, kde má v současné době 185 milionů fanoušků. „Nikdy jsem neviděl nic tak krásného, jako jsi ty,“ přidává se jiný. „Tom Holland je ale šťastný člověk,“ přidávají se další sledující, kteří závidí partnerovi Zendayi, že má takovou krásku doma. Všichni stále čekají, jestli se jejich vztah opět někam posune. Potkali se už v roce 2016 během natáčení filmu Spider-Man: Homecoming, vztah ale potvrdili až o pět let později. Hlídají si soukromí, v letošním roce se ale na hereččině prstě objevil zlatý prsten s iniciálami přítele. Tak uvidíme, za jak dlouho se pochlubí i tím zásnubním. ■