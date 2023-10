Paris Hilton to v Paříži zkouší jako modelka: V ultrakrátkých mini ukázala nožky a nejen ty

Paris Hilton Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když se o den dříve Paris účastnila jako host přehlídky Balenciaga se svou mladší sestrou Nicky, už tehdy na ni byly upřeny oči všech přítomných, v průsvitných třpytivých šatech si o to Paris také říkala. A zatímco onoho dne odhalila do jisté míry hrudník, v černých korzetových mini s výraznými rameny během přehlídky to byly pro změnu nohy.

Americká dědička podílu na hotelovém impériu má vskutku široké profesní portfolio. Kromě toho, že byla hvězdou televizní reality show Simply Life, uchytila se rovněž s vlastní módní značkou, má několik svých parfémů a podniká v řadě dalších oblastí. Zároveň je vyhledávanou DJkou, občasnou herečkou i zpěvačkou, influencerkou a rovněž spisovatelkou, první knihu Confessions of an Heiress vydala již v roce 2004, poslední s názvem Paris: The Memoir letos. Za svou slávu ovšem do jisté míry ‚vděčí‘ uveřejněnému erotickému videu 1 Night in Paris se svým dávným přítelem Rickem Solomonem. ■