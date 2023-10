Šokující odhalení v Love Islandu: Podvodnici Paulínu dohnala karma, v reálném životě má další vztah

Love Islandem otřáslo šokující odhalení. TV Nova

V reality show Love Island došlo na vytahování kostlivců ze skříně. Někteří soutěžící si možná mysleli, že to, co řeknou ve zpovědnici nebo „tajně“ večer jen své druhé polovičce, se k dalším účastníkům jen tak nedostane, dokud nebudou zpátky v realitě. To se ale spletli.