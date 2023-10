Farářka ze StarDance se pochlubila přítelkyní. Kvůli této ženě, kterou zná od Vánoc, riskovala svou profesi

Martinu Viktorii Kopeckou na křtu její zpovědi podpořila přítelkyně Andrea. Super.cz

"Reakce mám vesměs dobré, pořád můžu sloužit v kostele církve československé husitské, navíc ještě s velkou podporou svých kolegů. Nesmírně si toho vážím. Knížku jsem vydávala s chvějícíma se rukama, ale nakonec mě ruce všech ostatních drží a je to pro mě velká úleva," řekla Super.cz a v našem rozhovoru promluvila i o dalších reakcích. Ty od neznámých lidí na sociálních sítích nebo v diskuzích pod články se prý už od prvního kola taneční soutěže naučila v rámci psychického zdraví nečíst. "Pozornost věnuji tomu, když mi někdo napíše mail, esemesku nebo dopis," vysvětlila.

V knize sice řeší i jiné věci, ale veřejnost samozřejmě zajímá hlavně její vztah s partnerkou Andreou, která ji přišla podpořit i na křest Zpovědi farářky. "To, že se mluví hlavně o coming outu mě nemrzí, protože je to radostné sdělení. Jsem ráda, že to můžu sdílet," míní Martina. A i když se s partnerkou poznala teprve o posledních Vánocích, nemyslí, že by s tím na veřejnost přišla příliš brzy. "Myslím, že všechno má svůj pravý čas a pravou chvíli. A ta je právě teď," je přesvědčená farářka.

Vzhledem k tématu jsme se pobavili i na téma manželství pro všechny, které rezonuje společností. Jak to vnímá v náboženské poloze? "Jsem zakořeněná v církvi československé husitské a počkám, jak se diskuze vyvine tam, a pak budu nakládat s tím výsledkem. Pokud se mě někdo bude ptát, řeknu to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale nejsem taková autorita, která by mohla rozhodovat," upřesnila. Na to, co zda by si s partnerkou, která se pustila do studia teologie, chtěla pořídit i miminko, zatím odpověď nemá. ■