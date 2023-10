Kde najdete Michelle Obamu s Tomem Hanksem v plavkách na jedné lodi? Jedině u Stevena Spielberga!

Michelle Obama a Tom Hanks na jedné palubě... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slunečného počasí si tak slavný režisér snímků Titanic, Jurský park, Čelisti, E.T. - Mimozemšťan a řady dalších vychutnává po boku svého skvělého přítele Toma Hankse (67) a jeho manželky Rity Wilson či bývalé americké první dámy Michelle Obamy (59). Chybět nemůže pochopitelně ani Spielbergova drahá polovička Kate Capshaw. Na palubě byste ale mohli rovněž potkat manželku zpěváka Bruce Springsteena – zpěvačku a kytaristku Patti Scialfu, s níž má legendární hudebník tři děti.

Hankse a Spielberga pojí letité přátelství a díky jejich spolupráci vznikla řada nezapomenutelných snímků, k nimž ovšem vůbec nemuselo dojít. Tom se totiž obával, že by společná práce mohla jejich vztahy poznamenat.

„Setkal jsem se s tím, že přátelství skončila kvůli špatné zkušenosti během natáčení, a kvůli tomu jsem se opravdu zdráhal to udělat,“ prozradil před časem pro Deseret News své obavy z jejich spolupráce na dnes již legendárním válečném snímku Zachraňte vojína Ryana.

„První film byl pořád o tom, že nechci říct nic, co by se Tomovi nelíbilo. Že chci zachovat naše přátelství. Mám toho chlapa vážně rád, i jeho rodinu. Říkal jsem si: 'Bože, ať neudělám nic, co by to pokazilo',“ vysvětloval podobné pocity Spielberg.

Napětí na place ovšem naštěstí netrvalo dlouho a z obou velikánů filmového průmyslu postupně opadlo. A my díky tomu dnes máme snímky jako Chyť mě, když to dokážeš, Terminál, Most špiónů či Akta Pentagon: Skrytá válka takové, jaké je známe... ■