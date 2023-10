Od Andělů poprvé ve společnosti: Zpěvačka Debbi vyvedla i manžela a prozradila, proč nejezdí na dovolenou s jeho třemi dětmi

Zpěvačka Debbi se po půl roce objevila ve společnosti. Super.cz

V létě si vyšetřila týden volno jen na cestu karavanem. "Jeli jsme Německo, Rakousko a Česko a bylo to strašně fajn. Děti jsme s sebou neměli, to by teď ještě nešlo, jenom pejska, a i to stačilo, protože je to velký živel, což bylo náročné hlavně v těch kempech. Ale v říjnu se chystáme do Portugalska, kam jezdím od dětství, máme tam na třicet let pronajatý apartmán, tak to tam chci manželovi ukázat," vyprávěla.

Debbi konečně připravuje i dlouho slibované EP. "Točit budeme v říjnu. Nakonec nebude v češtině, i když jsem to slibovala. Jedna písnička vyšla krásně, ale zjevně nejsme schopni to dělat úplně ve velkém," vysvětlila. ■