Jiřík ze Zlatovlásky a jeho osudové ženy: Sexsymbol normalizace, pohádková režisérka i Zlata Adamovská

Petr Štěpánek slaví životní jubileum. Foto: Petr Hloušek, Právo

Do Národního divadla se mu nechtělo

Štěpánek kdysi zmínil, že jako dítě byl neposedný a zlobivý. Jediné, co ho dokázalo zklidnit, bylo divadlo – pouze v hledišti dokázal sedět bez hnutí a ani nedutat. Pražský rodák trávil velkou část dětství v Horní Vltavici, kde si jeho rodiče pronajímali část fary, a se starším bratrem Martinem také ministroval v místním kostelíku. Rodinné prostředí ho ovlivnilo natolik, že se hned po maturitě přihlásil na DAMU, a protože měl opravdu talentu na rozdávání, ještě během studií hostoval i na naší první scéně.

Není divu, že ihned po absolutoriu se stal členem jejího činoherního souboru. V jednom rozhovoru ale zmínil, že se mu tam zpočátku moc nechtělo – přece jen se tam nad ním vznášel stín všech divadelních velikánů včetně jeho slavného otce. Film ho tak trochu míjel, mnohem více příležitostí mu nabídla televize.

Těžištěm Štěpánkovy umělecké práce bylo ale především divadlo: „Miluju velký prostor, kde můžu udělat gesto… Bez divadla nemůžu být,“ zmínil v jednom rozhlasovém interview herec, který je považován za výrazného představitele charakterních postav. Je pro něj rovněž typický sametový znělý hlas, jenž je hojně využíván i v dabingu.

Do třetice všeho dobrého

První manželkou Petra Štěpánka byla atraktivní kolegyně z Národního divadla a sex-symbol normalizace Regina Rázlová (76), která v jednom rozhovoru přiznala, že Štěpánek byl krásný, jemný a něžný muž. Nicméně jejich manželství dlouho nevydrželo. Svou druhou ženu poznal při natáčení dodnes hojně reprízované TV pohádky Zlatovláska (1973), ve které hrál kuchaře Jiříka, který porozumí řeči zvířat.

Nešlo ale o jeho hereckou partnerku Jorgu Kotrbovou (76), nýbrž o čtrnáct let starší scenáristku a režisérku Vlastu Janečkovou (✝77). Záhy se vzali, což fanynky nejspíš oplakaly, protože Štěpánek v roli ztepilého Jiříka okouzlil divačky po celé republice. Žili spolu až do manželčiny smrti v roce 2012. Herec vyženil dceru, s Janečkovou ale vlastní děti neměl.

V roce 2013 se jeho manželkou stala kolegyně Zlata Adamovská (64), se kterou se sblížil při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Říká se do třetice všeho dobrého a v případě obou umělců platí toto rčení bezezbytku. Oběma to náramně klape a spojují je navíc i společné zájmy, ke kterým patří mj. cestování po celém světě. Štěpánek také v jednom rozhovoru prozradil, že Zlatu Adamovskou požádal o ruku na safari v Keni.

Na otázku novinek.cz, zda jsou všechny jeho ženy stejné typy, herec odpověděl: „Ne, to vůbec. Každá byla jiná osobnost. Sice se říká, že muži hledají vždycky ten jeden stejný typ, ale to se mi opravdu nezdá. Alespoň mně se to nestalo.“ Petr Štěpánek slaví v pondělí 2. října 75 let. ■