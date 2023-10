Paris Hilton nepolevuje ani coby maminka: Průsvitné šaty na nahém těle jí zajistily pozornost úplně každého

Paris Hilton vyrazila do Paříže se svou sestrou Nicky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kdo momentálně není na týdnu módy v Paříži, jako by snad ani nebyl. Ve francouzské metropoli to zkrátka žije a rozhodně nejde výhradně o přehlídky. V neděli se ovšem uskutečnila jedna z těch nejočekávanějších, a to představení nové kolekce módního domu Balenciaga, kterou si nenechala ujít řada slavných osobností. Zcela nepřehlédnutelnou se ovšem stala Paris Hilton (42), jež dorazila v doprovodu své mladší sestry Nicky (39).