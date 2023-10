Bulím, nechápu, krutý a nefér svět: Smrt Patricie Janečkové (✝25) zasáhla Evu Burešovou, Elis Mraz i Zárubu

Patricia Janečková podlehla zákeřné rakovině. Foto: ČTK / Peřina Luděk

„Dnes ráno přišla zpráva, která hluboce zasáhla náš hudební svět. Když jsem viděla její jméno ve zprávách, myslela jsem, že se jedná pouze o článek o dalším jejím hudebním úspěchu. Nemůžu tomu uvěřit a je mi smutno. Velmi,“ nechala se slyšet Eva Burešová.

„S Patricií jsme začínaly společně v Národním divadle moravskoslezském, a byť byla ještě velmi mladá, všichni jsme věděli, že takový hlas se tady rodí málo a že o něm jednou uslyšíme zprávy z celého světa.

Patricia jako jedna z mála z našeho souboru opravdu pokračovala v operní kariéře a velmi úspěšně. Už ve velmi nízkém věku stála sólově na jevištích a s lehkostí zpívala party, se kterými mají problém mnohem zkušenější zpěvačky,“ vysekla své kolegyni poklonu Burešová.

„Znaly jsme ji s Elis Mraz obě jako malou usměvavou slečnu s velkým hlasem, a když jsme si dnes o této zprávě volaly, bylo nám líto, jak svět dokáže být krutý a nefér,“ dodala Burešová, jež měla za Patricii zaskakovat na jednom z koncertů.

Elis Mraz vzpomínala na Patricii Janečkovou.

„Když mi před pár týdny volali, jestli bych za Patricii mohla odzpívat jeden koncert, doufala jsem, že se jedná pouze o záskok z důvodu mnohem jednoduššího... Je mi smutno. Vzpomeňte si dnes na tento andělský hlas a na to, jak je život rychlý na to, abychom řešili hlouposti,“ uzavřela Burešová. Jako na talentovanou zpěvačku na ni vzpomínala i Elis Mraz.

„Bulím teď a nedokážu pochopit, kde je ta spravedlnost, že někdo tak talentovaný, jako byla Patricia, nás opustil ve 25 letech. Byla to za mě jedna z nejtalentovanějších zpěvaček mladé generace a všichni to věděli už v ten moment, kdy napochodovala jako dítě do operního divadla, kde jsem ji měla tu čest poprvé poznat. Hrozná ztráta pro českou scénu, nedokážu si představit tu bolest pro její rodinu. Je mi to strašně líto,“ napsala na sociální síti Mraz.

Smutek neskrývali ani herci Štěpán Kozub (27), Šimon Bilina nebo zpěvák Martin Chodúr (33). „Je mi to moc líto. Myslím na všechny, kteří Patricii milovali a ona milovala je. Úžasná žena, příliš brzy,“ napsal herec Štěpán Kozub. „Děkujeme, kolik lásky, citu a krásy jsi sem vnesla. Pláču a všem blízkým posílám sílu,“ přidal se herec a zpěvák Šimon Bilina.

„Dnes jsem se dozvěděl neuvěřitelně smutnou zprávu, že zemřela Patricia Janečková. Tolikrát jsme spolu zpívali a vždy byla jednoduše skvělá. Dokonce jsme plánovali společný duet. Bude nám všem opravdu moc chybět. Upřímnou soustrast rodině,“ vzkázal Chodúr.

Na Patricii Janečkovou si vzpomněl i sportovní komentátor Robert Záruba (56). „2021 jsem chtěl propojit mou oblíbenou pěvkyni Patricii Janečkovou s parahokejisty. V klipu měla mezi nimi na ledě zazpívat La Danzu. Z určitých důvodů jsme to nerealizovali. A bohužel už na to nikdy nedojde. V noci mě zastihla moc smutná zpráva,“ napsal Záruba.

Zhoubný nádor byl Janečkové diagnostikován loni v zimě. Náročná léčba vedle chemoterapie a ozařování zahrnovala i mastektomii, tedy odstranění prsou. Po roce léčby věřila, že je vše na dobré cestě, vdala se a zářila štěstím. Krutá nemoc se ale vrátila. ■