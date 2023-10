Zamilované hrdličky Šárka Vaňková a Petr Vondráček: Chystají velký životní krok

Šárka Vaňková promluvila o soukromí. Do Vánoc by chtěla být s přítelem kompletně přestěhovaná Super.cz

„Teď jsem tak 95 procent svého času tady v Praze a je mi tady moc příjemně,“ červenala se Šárka. Je tak jasné, že stěhování by chtěla co nejdříve vyřešit.

„Léto bylo tak pracovní, a když má člověk konečně trochu volněji, tak si říká, že nic nechce řešit. Přece jen to není za rohem. Bude to vyžadovat nějakou logistiku ten přesun. Co s těma věcma? Je to takové komplikovanější, ale doufám, že do konce roku to už rozsekneme,“ svěřila se Šárka Super.cz.

Poznali se ve Strašnickém divadle, kde Petr a Šárka hrají. Toto divadlo má tak pro zpěvačku o to větší kouzlo. Nyní v těchto prostorách připravuje poctu zesnulé zpěvačce Ivetě Bartošové. Pro její fanoušky totiž připravila krásný koncert s názvem P. S. IVETA, který proběhne už ve středu 4. 10. Uslyšíte zde písničky legendární hvězdy. „Je to nabité jejími největšími hity. S její původní kapelou, v originálním seskupení,“ neskrývala své emoce Šárka.

Uspořádat tento koncert také vyžaduje velkou odvahu. Nebojí se talentovaná zpěvačka, jak to nejvěrnější Ivetini fanoušci celé přijmou? „Mám z toho obrovský respekt. Ivety si neskutečně vážím a jsem připravena, že se můžu setkat s kritikou. My k tomu ale přistupujeme s láskou. Nikdy to nebude jako Iveta. Já nejsem Iveta, ale chceme to udělat nejlépe, jak to dokážeme,“ dodala s velkou pokorou Šárka Vaňková. ■