Bude to holčička, nebo opět chlapeček? Těhotná Eva Perkausová prozradila pohlaví miminka

Eva Perkausová se těší na další miminko. Už zná pohlaví. Foto: Se souhlasem E. Perkausové

„Jdeme dál. Holčička bude příště. Ale tak nevadí, budeme mít dva chlapečky, dva prdďáky doma,“ řekla po odhalení dojatá Perkausová v ShowTime na CNN Prima News.

A manžel Ivan se má na co těšit. „Říkala jsem Ivanovi, že budu rodit, dokud nebude holčička,“ vtipkovala Perkausová s tím, že se její muž modlil, aby měl holčičku už teď.

Ve finále je to ale oběma samozřejmě jedno. „Je mi upřímně jedno, jestli to bude holčička, nebo chlapeček. Říkám si, hlavně ať je miminko zdravé. Ale taková vnitřní intuice, napřed jsem měla pocit, že to může být přeci jen holčička, ale na dnešek jsem měla sen, že to bude chlapeček. Prostě jsem z toho zmatená,“ řekla ještě před prozrazením moderátorka.

Eva má zatím bezproblémové těhotenství. „Je mi skvěle, žádné nevolnosti, nic nepřišlo. Čekala jsem, že druhé těhotenství bude mít trošku jiný průběh než první, které bylo naprosto bezproblémové, ale i to druhé je bez jakýchkoli komplikací. Všechno je super, nemám a neměla jsem nevolnosti, těžko mi zatím není, užívám si to," řekla nedávno Super.cz Perkausová, jež otěhotněla pouhé tři měsíce po porodu syna Kiliana.

Druhého potomka s manželem plánovali. „Miminko bylo v plánu. Přála jsem si dvě děti věkově blízko u sebe. Vyšlo nám to, bylo nám dopřáno,“ svěřila brzy už dvojnásobná maminka. ■