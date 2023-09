Dcera Magdy Vášáryové a Milana Lasici prožívá romantický příběh jako hrom. Po 20 letech se vrátila k osudové lásce

Hana Lasicová Michaela Feuereislová

Klidně by se ale mohl natočit romantický film podle její vlastní zkušenosti. Lasicová totiž prožívá love story jako z červené knihovny. S bývalým partnerem Andrejem má dvě dcery, její současný přítel je ale její staronovou láskou!

„Život mi připravil pohádkový scénář, jaký bych sama považovala za přehnaně sladký. No po 1,5 roce už to dál nemůžu a nechci skrývat. Před 20 lety jsem jako studentka v Manchesteru chodila s jedním mužem, tehdy ještě klukem. Byl to krásný vztah, tak skvělý, že jsme na to oba celý život nezapomněli,“ prozradila Lasicová.

„Ale můj výměnný pobyt po roce skončil a tehdy nebyly žádné Instagramy, facetime a skype sotva začínal. Snažili jsme se vztah udržet i na dálku, ale nakonec jsme se v slzách nedobrovolně rozloučili,“ popisovala scenáristka svůj příběh.

Hana Lasicová se vrátila ke své studentské lásce.

I tak ale se svým ex zůstala v kontaktu. Každý měl ale už dávno svůj vlastní život. „Srdce ho odneslo do Austrálie, já jsem měla děti,“ pokračovala Lasicová. Srdci ale neporučíš. „Po dlouhých 18 letech jsem mu napsala, že na něj stále myslím. V podstatě jsem žertovala. Odepsal, že on také. Potkali jsme se přes půl planety v Praze. A řekli si, že to zkusíme znovu, i přes vzdálenost, komplikace, děti. Jinak to ani nejde, když máš někoho v duši dvě dekády a nic z toho neodchází, jen to zraje,“ líčila Lasicová s tím, že jim vztah funguje už 1,5 roku.

„A je to ještě krásnější než předtím. Nevím přesně co náš čeká, ale do budoucnosti hledím s nadějí, pokorou a radostí. Že všechno dopadne nejlépe, jak může,“ uzavřela svou romantickou zpověď Hana Lasicová. ■