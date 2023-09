Roman Vojtek je po padesátce pořádně divoký. Společně se dvěma kamarády vystavil holý zadek

Roman Vojtek Herminapress

Roman Vojtek (51) vypadá velmi šťastně. Je stále zamilovaný do své ženy Petry, se kterou čeká druhého potomka a také si umí užívat života. Teď se na Slapech dokonce svlékl do naha a vystavil svou zadnici.

Herec jako by v posledních několika letech úplně ožil. Od té doby, co se dal dohromady s hereckou kolegyní Petrou, dříve Vraspírovou, vypadá neskutečně šťastně a jako by ho bavila každá minuta jeho života. Před časem sice tvrdil, že si ve svých letech už nedokáže příliš představit, že by do rodiny přibyl další přírůstek, teď už je ale pravděpodobně bez sebe radostí i z toho, že jeho manželka už za pár měsíců přivede na svět dalšího potomka.

Svou lásku si jeli manželé užívat na Slapy, odkud Roman nejdříve sdílel zamilované video se svou polovičkou. O něco později ovšem přišel šok. Kdo čekal další romantiku s Petrou, ten by se hodně pletl. Roman Vojtek a dva jeho kamarádi se svlékli do naha a nechali si zezadu vyfotit svá lepá těla. V popisku vyzval děvčata, aby se také podobně vyfotila a snímky mu zaslala. Nevíme, zda už Roman nějaké obdržel, komentáře ale ano. „Tak a teď otočit,“ napsala například jedna z fanynek. „Ježiši! Vidím zadky, ale představuji si předky. Nádhera!“ přidala se druhá. „Bude nějaké pokračování?“ přidává se třetí. Roman a jeho kumpáni by se tak měli zamyslet nad tím, jestli dámám dopřejí možná ještě trochu intimnější pohled. Samozřejmě by se ale nejdřív museli zeptat svých drahých poloviček. ■