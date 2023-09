Láska z MasterChefa skončila happy endem. Vojta a Betty z kuchařské show se vzali

Tady se ještě brali nanečisto, když fotili svatební editorial... TV Nova

„Urbanovi,“ napsal ke svatební fotce stručně šťastný novomanžel. Pár se zasnoubil letos v dubnu, pouhých 13 měsíců po seznámení v MasterChefovi. Loni si dokonce vyzkoušeli veselku nanečisto, když pro známé nafotili ve svatebním svatební editorial.

„Řekl jsem si, že je čas to někam posunout i s ohledem na to, že plánujeme rodinu, chceme víc dětí a být v rámci možností mladí rodiče. A také si užít svatbu s našimi blízkými, která by byla pořádný mejdan,“ řekl Super.cz Urban.

Svatební hostinu jim ale slavní porotci z kuchařské show nepřipravili, ač o tom Urban i Betty uvažovali. „Ještě jsme je zkusili oslovit, ale neklaplo to, nemají čas,“ prozradila nedávno Betty.

Vojta Urban se oženil se svou milovanou Betty.

Ta už se vdávala podruhé. „Rozvedla jsem se. Bylo to necelé dva roky po svatbě. Všechna zlomená srdce bolí. I tento náš rozchod bolel. Ale když to v danou chvíli je jediné řešení, člověk si musí zacpat nos a skočit do neznáma. Není to tak, že bych na to byla pyšná, aby to někdo špatně nepochopil. Ale díky tomu jsem zjistila, kolik síly v sobě mám,“ popsala Betty, jak to měla po rozchodu. Nyní ale doufá, že už se vdávala naposledy. ■