Michaela Pecháčková neboli Sid ze ZOO terčem posměchu. Populární herečka sedla za volant a…

Michaela Pecháčková opět usedla za volant vozíku... FTV Prima

Michaela Pecháčková (19) alias Sid ze ZOO překonala menší trauma z natáčení. Po dvou letech totiž v seriálu usedla za volant vozítka, kterým se zaměstnanci přepravují po areálu zoologické zahrady. Návrat to byl tak trochu se sebezapřením, protože herečka nemá s tímto dopravním prostředkem dobré zkušenosti. Když ho naposledy řídila, nabourala do ptačí voliéry!

Historka tak byla na světě a herečka už za volant vozíku nechtěla nikdy usednout. Scény za ni natáčela dublérka „Teď už je ta historka úsměvná a legendární. Měla jsem jet rychle s vozíkem, aby mě nepoznala moje seriálová mamka Sabina Laurinová, která tenkrát ještě nevěděla, že pracuji v zoo. Do toho jsem se měla vyhýbat návštěvníkovi, komparzistovi, a pak prudce zatočit. Nepovedlo se a já zajela do ptačí voliéry. Když to viděla Sabina, probudila se v ní legendární vrchní sestra a šla mě zkontrolovat. Asistenti mě vydolovali, vyndali mi pár větví z vlasů, ale co bylo hlavní: nikomu se nic nestalo, všichni přežili a pelikáni zůstali bez újmy,“ říká dnes o historce, které se tehdy všichni smáli, Pecháčková.

Teď však nastal čas nasednout zpátky za volat a vydat se na cestu. „Byla jsem dost nervózní. Od té doby, co se tohle stalo, jsem neřídila. Sid musela jet za Filipem, a tak jsem nasedla. Byla jsem uklidňována, že pojedu rovně, pomalu, ale i tak. Jen chci pro pořádek dodat, že jezdím na místech, kde nejsou návštěvníci, jen štáb, místo natáčení je uzavřené a vždy jsem popojela jen kousek. Jinak bych si netroufla,“ přiznává herečka.

Nyní má zážitek s řízením za sebou a věří, že zase na chvilku bude klid. „Uvidíme, zda bude nějaké příště, ale pokud ano, věřím, že to bude lepší a nic se nestane. Praxe dělá mistra, ale pokud teď zase pár měsíců volant neuvidím, zlobit se nebudu,“ uzavřela. ■