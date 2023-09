Hrázný Palyza z posledního seriálu Jaroslava Dietla měl psa: Jeho tragický konec vám vyrazí dech

Jaroslav Dietl Foto: ČTK / Vlček Karel

Seriál o pitné vodě a lidech kolem ní měl přiblížit a popularizovat svět určité profese, což bylo pro normalizační seriály typické. Bylo tomu tak v Nemocnici na kraji města, Plechové kavalerii, Ženě za pultem, Majoru Zemanovi, Sanitce i v dalších. Tady jsou jimi tedy hrázní a vodohospodáři. Tvůrci se nijak netajili tím, že Velké Sedlo vzniklo na společenskou objednávku a jeho cílem bylo věnovat se vodohospodářskému tématu.

Ostravsko tehdy očekávalo velký nárůst spotřeby vody hlavně kvůli průmyslu, takzvaná sonda do této náročné problematiky byla proto velmi aktuální. Seriál se zároveň zabýval i ochranou životního prostředí. Ekologické povědomí a znepokojení obyvatelstva bylo totiž tehdy na vzestupu. Apelem tak bylo i nenásilné upozornění na to, že nejen vodou z kohoutku by se nemělo plýtvat.

Dílko mělo diváky zaujmout samozřejmě i vztahovou hrou mezi postavami, což byla Dietlova specialita. Jeho devět dílů se tak soustřeďuje na soukromý život hlavních postav, řeší se partnerské konflikty, rozpady rodin apod. Hlavní postavu hrázného Jana Palyzy hraje Pavel Nový, další postavy obsadili například Ivan Vyskočil, Jana Krausová, Vítězslav Jandák, Jitka Smutná nebo ostravský herec Tomáš Jirman.

Zajímavosti z natáčení seriálu

Točilo se na přehradě Kružberk, v Budišově nad Budišovkou, Ostravě, Polance nad Odrou, Jánských Koupelích, v dole Michal v Ostravě, Kerharticích, nádrži Hrázka, na přehradě Žermanice, přehradě Morávka, přehradě Těrlicko a přehradě Šance.

Nad přehradou je památník Joy Adamsonové, autorky slavných příběhů o lvici Else. Spisovatelka strávila jako dítě v údolí řeky Moravice u Kružberku a v Opavě dvanáct let.

V titulcích seriálu se neobjevilo jméno Moniky Hálové, která hrála železničářku na stanici v Ratajích Libušku Kostrhunovou a jednu z milostných avantýr Jožina Uherčíka (Vítězslav Jandák). Důvodem byl její odchod do Kanady, kde se později i provdala.

Pamětníci si nejspíš vzpomenou, že hrázný Palyza měl v seriálu psa. Jeho smutný konec vám zcela jistě vyrazí dech. Pes často utíkal a jednoho dne ho bohužel chytili sovětští vojáci „dočasně umístění“ na našem území. To by snad ani nevadilo, ale vojáci v něm viděli vítané zpestření svého jídelníčku. Palyzova psího parťáka si tak jednoho dne upekli a snědli. Pochopitelně je nezajímalo, že zvíře bylo dokonale vycvičené. V seriálu ho musela nakonec zastoupit jeho psí sestra, což ale laické divácké oko nepoznalo.

Scenárista Jaroslav Dietl během natáčení seriálu zemřel. Do konečné podoby svého díla tak už nemohl zasáhnout. ■