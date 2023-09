Sexbomba z Pobřežní hlídky si vyšla bez make-upu: Tato stará žena není Pam, nepoznala ji fanynka

Pamela Anderson Foto: ČTK / AP / Vianney Le Caer

Pamela Anderson (56) v posledních letech ubrala na make-upu a začala vyznávat trend přirozeného vzhledu. Když se bez výrazného líčení objevila poprvé na festivalu v Cannes, mnozí ji vůbec nepoznali. A jak je vidět, její devadesátkový look je s ní natolik spjatý, že i dnes se někteří zdráhají uvěřit, že na snímcích je skutečně hvězda Pobřežní hlídky.

„Ty fotky jsou podvod, ta stará žena není Pam,“ okomentovala čerstvé snímky Anderson jedna z fanynek. Byly pořízeny v Paříži, kde herečka zhlédla nejnovější trendy na tamním týdnu módy. Ve žlutých šatech vyrazila na přehlídku značky Isabel Marant.

Co se make-upu týče, vypadalo to, že je herečka zcela bez šminek, možná rty přetáhla nude rtěnkou. Zřejmě volila stále populární nahé líčení, které má za cíl co nejvíc zvýraznit přirozenost.

„Nový look“ herečce fanoušci většinou chválili, někteří si do ní rýpli. „Pořád vypadá dobře, ale je vidět, že měla těžký život,“ míní jeden. „Moc se mi líbí, jak vypadá. Jen září a vypadá přirozeně a hezky. Je to příjemná změna oproti botoxem napíchaným celebritám,“ uvedla druhá. Jeden z trollů pak napsal, že „její vlasy ustupují rychleji než šance Joa Bidena na znovuzvolení...“. ■