Včera řekla, že je zase zadaná, teď už doma točí nového chlapa! Tohle je muž, kterého teď Agáta označuje za rodinu

Agáta Hanychová

Agáta s Dopitou chodila před dvanácti lety, mají spolu syna Kryšpína. Dopita se nyní rozvádí a s Agátou a jejími dětmi tráví hodně času. Novinkou ale je, že už Dopitu považuje za svoji rodinu a nepřímo tak potvrdila, že je zase něco víc než jen otec jejího syna.

Agáta na Instagramu založila profil Agáta family. A hned první video natočila se svými dětmi Kryšpínem a Miou a také s Mirkem. Společně dělají sushi. Pod videem běží píseň We Are Family, v překladu "my jsme rodina".

"Tento profil bych chtěla zaměřit na to, jak ten život žít, i když vše mělo být jinak," napsala k tomu Agáta. ■